Il Ministero ha approvato le Linee guida per l’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole, dopo aver rilevato un aumento dell’adozione di strumenti digitali tra gli insegnanti. La decisione nasce dalla necessità di regolamentare l’utilizzo di nuove tecnologie e di formare i docenti sui rischi e le opportunità. La guida fornisce indicazioni pratiche e obblighi concreti per integrare l’IA in modo sicuro nelle attività didattiche quotidiane.

Il DM n. 662025 ha introdotto le Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stabilito i principi di riferimento e i requisiti etici, tecnici e normativi che devono guidare l’elaborazione delle istruzioni operative e degli strumenti di supporto per l’introduzione strutturata, organizzata e governata dell’IA nelle scuole. Al netto di ciò, come devono comportarsi i docenti? Quali sono le opportunità, ma anche i rischi e doveri della classe insegnante in materia? L'articolo Intelligenza Artificiale a scuola: quali sono le opportunità, i rischi e i doveri dei docenti? GUIDA pratica . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

