Milan addio definitivo ad André | il brasiliano non arriverà

Il Milan ha ufficialmente concluso la trattativa per André, il calciatore brasiliano non farà più parte della squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo con il Corinthians è saltato definitivamente. La società rossonera ha deciso di non procedere oltre, ponendo fine alla possibilità di acquisire il giocatore.

Il Milan chiude definitivamente il capitolo André, con il Corriere dello Sport che certifica il naufragio totale della trattativa con il Corinthians. Nonostante le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma, la dirigenza rossonera ha rimosso il mediano brasiliano dalla lista degli obiettivi, dopo che il veto della presidenza del club sudamericano aveva fatto saltare l’accordo nei mesi scorsi. La decisione di Furlani e Moncada è irrevocabile: la strategia di mercato per la mediana vira ora su profili con parametri economici più accessibili e tempi di chiusura immediati, evitando ulteriori bracci di ferro transatlantici. In parallelo, torna prepotentemente in orbita rossonera il nome di Nicolò Zaniolo, individuato come possibile rinforzo di qualità per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Articoli correlati

Il Milan a un passo da André, centrocampista brasiliano. Ecco come gioca e quanto costaUn centrocampista del 2006, con grande corsa, che tecnicamente deve ancora migliorare parecchio.

Leggi anche: André, il talentino brasiliano che sta facendo finire il Milan in tribunale

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento La Juventus spera nell'addio definitivo di Rugani: da cosa dipende il riscatto della Fiorentina; Milan, contatto con il Fulham: si va verso il riscatto di Chukwueze, la cifra prevista all'incasso; Il Milan fa marcia indietro: sfuma definitivamente la pista André; Milan, la nuova idea a destra è un ex Inter e tuo prodotto del vivaio: avviati i primi contatti!.

Addio Milan, ora è ufficiale: i rossoneri hanno già decisoIl Milan ha già preso la decisione e chiuso in maniera definitiva l'affare: non sarà più un calciatore di Allegri ... calcionews24.com

"RESPONSABILITÀ OGGETTIVA" Terremoto San Siro: PENALIZZAZIONI a Inter e Milan! facebook

Tutti pazzi per Alajbegovic. C'è anche il Milan: un emissario rossonero lo ha visionato in Galles-Bosnia x.com