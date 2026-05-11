Durante il Galà della Cultura sono stati premiati dieci rappresentanti dei vari comuni locali, riconosciuti per il loro contributo nel campo culturale. Tra i riconoscimenti, il premio principale è andato a una fotografia naturalista, scelta tra numerose altre opere in gara. La cerimonia ha celebrato anche altri protagonisti del panorama culturale locale, evidenziando le diversità e le eccellenze presenti nella regione. La serata si è conclusa con l’assegnazione del testimone 2026.

? Punti chiave Chi sono i dieci premiati che hanno rappresentato i comuni locali?. Come ha fatto la fotografia naturalista a vincere il premio principale?. Quali progetti sociali e artistici hanno ricevuto il riconoscimento quest'anno?. Perché la sede del Galà cambia ogni anno tra i comuni?.? In Breve Evento svoltosi l'8 maggio presso il teatro Aldo Rossi di Borgoricco.. La giuria ha premiato dieci realtà tra cui Matteo Vercesi e Luca Zuliani.. L'iniziativa coinvolge i dieci comuni della Federazione del Camposampierese.. L'assessore Fabio Marzaro ha sottolineato l'importanza dell'identità territoriale locale.. Il teatro Aldo Rossi di Borgoricco ha ospitato venerdì 8 maggio la settima edizione del Galà della Cultura del Camposampierese, dove il fotografo naturalista Pierluigi Rizzato è stato eletto Testimone della Cultura 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Galà della Cultura: Pierluigi Rizzato è il Testimone 2026

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