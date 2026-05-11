La cultura premia i suoi testimoni | a Pierluigi Rizzato il riconoscimento 2026

Il 8 maggio presso il teatro Aldo Rossi di Borgoricco si è svolta la settima edizione di “Testimoni del nostro Tempo - Galà della Cultura”. In questa occasione, è stato consegnato il riconoscimento di Testimone della Cultura del Camposampierese 2026 a un fotografo specializzato in naturalismo. La premiazione ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti della comunità culturale locale.

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È Pierluigi Rizzato, fotografo naturalista, il Testimone della Cultura del Camposampierese 2026. Il riconoscimento speciale gli è stato assegnato venerdì 8 maggio, al teatro Aldo Rossi di Borgoricco, durante la settima edizione di “Testimoni del nostro Tempo - Galà della Cultura del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L'Upo premia i suoi studenti migliori: riconoscimento speciale ad Alessandro BarberoUpo è pronta a ringraziare le migliori laureate e i migliori laureati dell’anno accademico 2023-24 grazie a Inter Bonos Meliores, l’evento a loro... Si parla di: La cultura premia i suoi testimoni: a Pierluigi Rizzato il riconoscimento 2026; Testimoni del nostro tempo. Premiate a Borgoricco le eccellenze culturali del Camposampierese.