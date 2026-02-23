Gambettola a Winterthur verso il passaggio di testimone per il titolo di Città europea della Cultura del Carnevale

La partecipazione di Gambettola a Winterthur, in Svizzera, deriva dalla candidatura della città svizzera come “Città Europea della Cultura del Carnevale”. La vicesindaca Serena Zavalloni ha accompagnato la delegazione locale nel tentativo di rafforzare i legami culturali tra le due comunità. Durante l’evento, sono stati condivisi saperi e tradizioni carnevalesche, con l’obiettivo di avvicinare le due realtà e prepararsi a un possibile passaggio di testimone. La presenza a Winterthur segna un passo importante in questa collaborazione.

"Il prossimo anno, 2027, il titolo di Città europea della Cultura del Carnevale passerà a Gambettola" dichiara la vicesindaca Serena Zavalloni Gambettola al Carnevale di Winterthur, in Svizzera. La vicesindaca Serena Zavalloni ha preso parte alla delegazione del Carnevale di Gambettola in trasferta a Winterthur, in occasione del Carnevale della città elvetica, che detiene il titolo di "Città Europea della Cultura del Carnevale" per il 2026. Insieme alla vicesindaca erano presenti per Gembettola Eventi il presidente Davide Ricci e Massimiliano Maestri, in rappresentanza del Carnevale della Romagna.

