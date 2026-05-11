A Gaibana, un piccolo borgo, si svolgeranno tre fine settimana dedicati all’arte, alla musica e alle tradizioni locali. Durante gli eventi, saranno organizzate diverse attività per coinvolgere i residenti e promuovere le diverse espressioni culturali del territorio. L’apertura di ArtiFicio, uno spazio dedicato all’arte e alla creatività, sarà uno degli eventi principali di questa serie di iniziative.

? Domande chiave Come cambierà la vita del borgo con l'apertura di ArtiFicio?. Quali attività coinvolgeranno i residenti nei tre weekend di festa?. Perché la riappropriazione degli spazi pubblici è il cuore del progetto?. Cosa accadrà alla vitalità di Gaibana una volta finita la manifestazione?.? In Breve Programma tra il 16 e il 21 giugno con laboratori, musica e pranzi comunitari.. Inaugurazione ufficiale del centro culturale ArtiFicio prevista per domenica 21 giugno.. Coinvolgimento di artisti come Francesca Mari, Pop Piccola Orchestra e Latcho Drom.. Progetto Carpa Aps mira a valorizzare spazi come l'ex-scuola di Gaibana.. Il 16 e il 17 giugno, insieme al weekend tra il 19 e il 21 giugno, la frazione di Gaibana a Ferrara ospiterà la festa VoltaGaibana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaibana si anima: tre weekend di arte, musica e tradizioni a VoltaGaibana

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