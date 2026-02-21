Gabry Ponte | Io che chiudo i Giochi Wow! Emozionato come per i 56mila di San Siro

Gabry Ponte ha annunciato di chiudere i Giochi di Milano-Cortina, emozionato come quando ha riempito lo stadio di San Siro con 56.000 spettatori. Il noto DJ, con oltre 6 miliardi di streaming all’anno, ha descritto il suo coinvolgimento come un’esperienza speciale. Ha anche condiviso il suo interesse per il curling, lo sci e il tennista Sinner, senza entrare nei dettagli dell’evento. La sua partecipazione ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di sport e musica.

Ha fatto ballare intere generazioni resistendo al tempo, conquistato il mondo prima in gruppo con gli Eiffel65 e poi consolidandosi in solitaria diventando il dj italiano più ascoltato al mondo con oltre 6 miliardi di stream e adesso è stato scelto per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina: all’Arena di Verona suonerà Gabry Ponte, “nerd” della musica che si divide tra sport e studio e che l’anno scorso ha riempito San Siro (56.000 persone presenti, sold out). Cosa ha provato quando è stato scelto come "uomo Olimpiadi"? “La prima sensazione provata è stata “Wow!”. Le Olimpiadi non sono soltanto un evento sportivo, ma un momento che unisce tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gabry Ponte San Siro 2026: “Ecco come sarà lo show”Gabry Ponte ha portato il suo show a San Siro nel 2025, attirando 56 mila persone e diventando il primo dj a esibirsi come headliner in uno stadio.

GABRY PONTE: DALLE DISCOTECHE DI PROVINCIA A SAN SIRO

