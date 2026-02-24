A Milano un' edicola regala fiori ai passanti per dare voce alle malattie rare

Un’edicola di Milano distribuisce fiori ai passanti per sensibilizzare sulle malattie rare, innescando un gesto simbolico contro l’indifferenza. La scelta di regalare fiori mira a attirare l’attenzione dei cittadini su un tema spesso trascurato, coinvolgendo chi passa per le strade della città. L’iniziativa fa parte di un progetto di Sobi Italia, azienda biofarmaceutica impegnata a sostenere le persone affette da patologie poco conosciute. La distribuzione continua anche nel pomeriggio.

Un'edicola di Milano che si trasforma in un'installazione legata alla campagna Rare means care di Sobi Italia, l'azienda biofarmaceutica specializzata in soluzioni dedicate a migliorare la vita delle persone con malattie rare. Qui, fino al 28 febbraio, verranno regalati fiori ai passanti che potranno informarsi sul tema. La storica edicola di largo Crocetta, dunque, viene ‘abitata’ da Sobi che regalerà gerbere arancioni ai passanti accompagnate da materiale informativo. L'installazione è pensata per coinvolgere i cittadini, un lato dell'edicola ha un grande specchio che funge da ‘photobooth’ spontaneo e aperto con la scritta ‘Perché anche un solo istante è pieno di vita’. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

