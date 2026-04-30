Una nuova indagine promossa dalla Fondazione Oggi e Domani si concentra sui fratelli di persone con disabilità, chiamati a raccontare le loro esperienze. L'iniziativa coinvolge le province di Padova e Rovigo, con l’obiettivo di raccogliere testimonianze che spesso restano invisibili. La ricerca mira a far emergere le sfide quotidiane di questi fratelli, spesso trascurate nel dibattito pubblico e nei servizi dedicati.

? Cosa sapere La Fondazione Oggi e Domani avvia indagine sui sibling nelle province di Padova e Rovigo.. I dati guideranno nuovi servizi per il supporto familiare e la gestione del Dopo di Noi.. La Fondazione Oggi e Domani ha avviato nelle province di Padova e Rovigo un’indagine mirata a dare ascolto ai fratelli e alle sorelle di persone con disabilità, figure centrali ma spesso lasciate in secondo piano nella gestione della quotidianità familiare. Il progetto nasce per colmare una lacuna relazionale e sociale che colpisce i cosiddetti sibling, ovvero quei familiari che vivono accanto alla disabilità condividendone le sfide quotidiane. Attraverso un questionario anonimo e rapido, la Fondazione intende mappare bisogni, esperienze personali e punti di vista che raramente trovano spazio nei dibattiti ufficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disabilità: indagine per dare voce ai fratelli invisibili

Notizie correlate

“Vecchie e nuove povertà, persone invisibili”: a Pordenone un incontro per dare voce a chi non ce l'haUn appuntamento dal forte valore umano e civico è in programma venerdì 13 febbraio alle ore 17:30 nella sala “Teresina Degan” della Biblioteca Civica...

Foggia, il romanzo che dà voce agli invisibili e ai dimenticatiEmiliano Moccia, giornalista e scrittore foggiano, analizza attraverso il romanzo Funerale contromano la condizione degli emarginati in Capitanata,...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Legnaro. Un questionario per dare voce a fratelli e sorelle di persone con disabilità; Il Premio Nazionale Cultura della Pace-Città di Sansepolcro XVIII Edizione; Bimbi con disabilità picchiati e insultati. Chiesto il processo per tredici sanitari; Botte e insulti ai piccoli pazienti disabili. In 13 rischiano il processo per gli abusi al Centro Multiservizi di Tavernerio.

Disabilità e discriminazione: un libro che nasce per dare strumenti«Questo non è solo una denuncia – conclude la presentazione del libro -, ma uno strumento, una guida per chi opera nelle istituzioni, nella scuola, nella ... superando.it

Libri, esce 'Disabilità e discriminazione', casi reali per garantire diritti(Adnkronos) – Alla vigilia della Festa della liberazione esce ‘Disabilità e discriminazione. Conoscere, riconoscere e agire’, il nuovo libro di Alberto Fontana e Laura Abet, con prefazione di Giuseppe ... msn.com

Il documento è una Raccomandazione ufficiale n. 2/2026, approvata il 5 marzo 2026 dall’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità . Parla di un tema molto importante: l’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità non autosuf - facebook.com facebook

L’incontro ha evidenziato il valore sociale di questa disciplina, il tema centrale è stato il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale. Scopri di più bit.ly/40eI6Nz #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #SuperAbileInail x.com