FVG | nuovi Enti di Area Vasta o rischio fallimento? Il dibattito
In Friuli Venezia Giulia, si discute sulla creazione di nuovi Enti di Area Vasta e sui potenziali effetti di questa riforma sulla gestione territoriale. Si analizzano i modelli adottati in Baviera e in Alto Adige, valutando come potrebbero influenzare l'organizzazione amministrativa locale. La questione riguarda anche i rischi concreti a cui sono esposti i comuni, con particolare attenzione alle possibili conseguenze di questa trasformazione amministrativa.
? Punti chiave Come influenzeranno i modelli bavarese e altoatesino la gestione del territorio?. Cosa rischiano concretamente i comuni con la nuova riforma amministrativa?. Perché il passaggio alle aree vaste potrebbe causare nuovi fallimenti?. Come cambierà l'erogazione dei servizi locali con la transizione ecopolitica?.? In Breve Incontro a Gorizia presso la Parrocchia di San Rocco venerdì 15 maggio ore 18.. Ubaldo Muzzati confronterà modelli gestionali europei con le necessità del contesto friulano.. Sandro Fabbro analizzerà il rischio di un quinto fallimento gestionale per il territorio.. Proposta basata su modelli amministrativi della Baviera e dell'Alto Adige.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Al via la Mazzeiweek. Omaggio di area vasta all’eroe dei tre mondi con il cuore in Toscana
Ance incontra i sindaci dell’Area Vasta: “Insieme per i finanziamenti”Tempo di lettura: 3 minutiProseguono gli incontri promossi da Ance per illustrare il progetto dell’anello intermodale treno-tram che ambisce a...
Argomenti più discussi: Autonomie locali: Roberti, ok da Cal a Province dal 2027; Riunione di coordinamento chiusura autostrada slovena H 4; Un poltronificio travestito da legge: il Pd attacca la riforma delle Province; L'ARCS di Udine ha pubblicato un concorso da 251 posti per infermieri in Friuli Venezia Giulia.
#contributiFVG #RegioneFVG sostiene l’organizzazione e la promozione di manifestazioni di rievocazione storica in Friuli Venezia Giulia. Beneficiari sono gli enti locali e quelli pubblici, le associazioni, i comitati, le pro loco e altri enti senza fini di lucro con s facebook
G. MAGNANO S.A.S. DI MAGNANO FRANCO - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Nuovo statuto per il Friuli-Venezia Giulia: tornano le Province, enti di area vastaTornano le province in Friuli-Venezia Giulia, regione del Nord Est che fu la prima ad abolirle. L'aula del Senato ha dato il via libera alla riforma dello statuto regionale, con il disegno di legge ... rainews.it