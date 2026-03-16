Al via la Mazzeiweek Omaggio di area vasta all’eroe dei tre mondi con il cuore in Toscana

A Pisa è iniziata la decima edizione del Mazzeiweek.it 2026, un evento dedicato all’eroe dei tre mondi con il cuore in Toscana. L’iniziativa si svolge durante tutta la settimana, coinvolgendo diverse location della città. La manifestazione rende omaggio alla figura storica attraverso una serie di attività e appuntamenti programmati, attirando pubblico e appassionati provenienti da varie zone.

Parte da Pisa la decima edizione del Mazzeiweek.it 2026 che si snoderà per tutta la settimana tra Pisa, San Giuliano, Calci, Lucca, Massa, Poggio a Caiano, Palaia, Carrara e Livorno tra eventi incontri ed avvenimenti intorno alla figura di Filippo Mazzei per terminare domenica 22 a San Rossore con il XX Premio ippico Mazzei in onore di quell’animale, il cavallo, amico per tutta la vita dell’Eroe dei tre mondi. Oggi il momento più solenne della settimana che ricorda i 24 anni di vita vissuti a Pisa e sulla costa del Patriot Remembered, medico a Smirne, commerciante a Londra, patriota rivoluzionario nei nascenti Usa accanto ai primi cinque presidenti – in particolare del vicino di casa Thomas Jefferson poi amico per tutta la vita – ambasciatore a Versailles della Virginia,i consulente del Re di Polonia Stanislao Poniatowski a Varsavia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via la Mazzeiweek. Omaggio di area vasta all’eroe dei tre mondi con il cuore in Toscana Articoli correlati Leggi anche: Torna la Mazzeiweek.it. Omaggio della Toscana all’illuminista patriota cittadino del mondo Leggi anche: L'agricoltore Garibaldi, eroe dei tre mondi: Americhe, Italia e Caprera Contenuti utili per approfondire Al via la Mazzeiweek Omaggio di area... Discussioni sull' argomento Al via la Mazzeiweek. Omaggio di area vasta all’eroe dei tre mondi con il cuore in Toscana; Torna la Mazzeiweek.it. Omaggio della Toscana all’illuminista patriota cittadino del mondo; Torna la Mazzeiweekit Omaggio della Toscana all’illuminista patriota cittadino del mondo. Torna la Mazzeiweek.it. Omaggio della Toscana all’illuminista patriota cittadino del mondoIl fitto cartellone di iniziative al via da domenica 15 marzo presentato ieri mattina a Bagni di Pisa dal presidente del circolo culturale, Massimo Balzi e dal sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Ce ... lanazione.it Sabato sera, al PalaRubini, il volto di Tommaso Andreuzza è tornato a risplendere in un abbraccio collettivo che ha unito generazioni di sportivi. Insieme a Matteo Babich, il popolo della Pallacanestro Trieste ha reso omaggio a un ragazzo che del basket avev - facebook.com facebook L’omaggio di Enea Bastianini a Roberto Lunadei: “Grazie di tutto” x.com