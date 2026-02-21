Futuro nazionale si costituisce il team di Roberto Vannacci
Il team di Roberto Vannacci si costituisce a Latina con l’obiettivo di promuovere una nuova visione politica. La creazione del gruppo locale di Futuro nazionale deriva dalla volontà di rafforzare l’area di centrodestra. Vannacci, ex generale e europarlamentare, guida ora questa iniziativa, coinvolgendo cittadini e attivisti nel progetto. La formazione del team si basa su incontri e consultazioni con il territorio. La prima riunione ufficiale si svolgerà nei prossimi giorni.
Nasce anche a Latina il team “Il mondo al contrario” e si forma il gruppo locale di Futuro nazionale, il nuovo partito dell’europarlamentare ex leghista, nonché ex generale, Roberto Vannacci. Lo annuncia il coordinatore del comitato costituente del team, Carlo Battaglia, che due anni fa portò Vannacci a Latina per la presentazione del suo libro al Circolo cittadino. Secondo Battaglia, “è un passo importante, nelle dinamiche della destra pontina, con nua nuova voce indipendente e libera da precedenti condizionamenti elettorali. Aderiscono al team, intitolato a Enrico Mattei, cittadini di ogni categoria, giovani e donne. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
“Vado con Roberto Vannacci”. Si scopre chi è l’altro parlamentare che sceglie Futuro nazionaleUn deputato di Bari ha lasciato la Lega e ha annunciato di unirsi a Roberto Vannacci.
Roberto Vannacci deposita il marchio “Futuro nazionale”Roberto Vannacci ha depositato il marchio “Futuro nazionale”, alimentando speculazioni su un possibile distacco dalla Lega e la creazione di un nuovo progetto politico di estrema destra.
FUTURO NAZIONALE ECCO IL LOGO E IL PARTITO DI VANNACCI
Messina, si costituisce il Comitato di Futuro Nazionale di VannacciA Messina si è costituito il Comitato costituente di Futuro Nazionale, che ha come punti di riferimento la città dello Stretto, Santa Teresa di Riva e Capo d’Orlando. Il movimento politico fa riferime ... strettoweb.com
Futuro Nazionale, prima riunione del Comitato costituente astigiano del partito fondato da VannacciIl coordinatore Michele Iannotta si è confrontato con un primo nucleo operativo «ristretto e fedele alla linea» ... lanuovaprovincia.it
