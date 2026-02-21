Futuro nazionale si costituisce il team di Roberto Vannacci

Il team di Roberto Vannacci si costituisce a Latina con l’obiettivo di promuovere una nuova visione politica. La creazione del gruppo locale di Futuro nazionale deriva dalla volontà di rafforzare l’area di centrodestra. Vannacci, ex generale e europarlamentare, guida ora questa iniziativa, coinvolgendo cittadini e attivisti nel progetto. La formazione del team si basa su incontri e consultazioni con il territorio. La prima riunione ufficiale si svolgerà nei prossimi giorni.

Nasce anche a Latina il team “Il mondo al contrario” e si forma il gruppo locale di Futuro nazionale, il nuovo partito dell’europarlamentare ex leghista, nonché ex generale, Roberto Vannacci. Lo annuncia il coordinatore del comitato costituente del team, Carlo Battaglia, che due anni fa portò Vannacci a Latina per la presentazione del suo libro al Circolo cittadino. Secondo Battaglia, “è un passo importante, nelle dinamiche della destra pontina, con nua nuova voce indipendente e libera da precedenti condizionamenti elettorali. Aderiscono al team, intitolato a Enrico Mattei, cittadini di ogni categoria, giovani e donne. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

