L’allenatore del Napoli ha dichiarato che al momento non si può parlare del futuro della squadra, concentrandosi invece sulla prossima partita contro il Bologna. Nel frattempo, si susseguono voci di mercato riguardanti possibili trasferimenti e cambiamenti nel club. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata riguardo a eventuali sviluppi contrattuali o operazioni di mercato. La situazione resta quindi aperta, con attenzione rivolta alle prossime settimane.

"> Vincenzo Italiano: La Focalizzazione sul Bologna e le Voci di Mercato. Alla vigilia dell’importante sfida tra Napoli e Bologna, l’allenatore dei felsinei, Vincenzo Italiano, ha affrontato le voci che lo accostano a panchine prestigiose, come quella del club azzurro e del Milan. In una conferenza stampa tenutasi il 10 maggio 2026, Italiano ha voluto mantenere la sua attenzione focalizzata sulla squadra e sulla gara in programma. Italiano ha esordito chiarendo: “Per me è sbagliato parlare di queste cose, perché ci sono ancora tre partite da giocare.” Queste dichiarazioni evidenziano la sua intenzione di mantenere la concentrazione sulla squadra e sugli obiettivi attuali del Bologna, piuttosto che lasciarsi distrarre da speculazioni di mercato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Futuro al Napoli? È prematuro discuterne adesso.

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