Romelu Lukaku è tornato a Napoli, partecipando agli allenamenti di gruppo e incontrando l’allenatore. La situazione attorno al suo futuro si sta delineando con incontri e sviluppi concreti, mentre il suo agente ha commentato il rapporto tra il giocatore e il tecnico, sottolineando il loro modo di vivere il calcio con passione. Le prossime ore saranno decisive per capire come evolverà la vicenda.

È tornato. Dopo un bel po' di maretta Romelu Lukaku è tornato dopo un mese di assenza, restando in Belgio senza avvisare il Napoli, per proseguire il recupero dall'infortunio. In che condizioni ancora non si sa, visto che la curiosità del momento è riuscire a capire se oggi si allenerà in campo con i compagni di squadra o a parte. Per il suo agente, Federico Pastorello, si allenerà con la squadra: "Conosco sia Conte che Lukaku molto bene, sono persone che vivono il calcio in maniera molto passionale. Probabilmente non era il momento giusto per incontrarsi qualche settimana fa, ma loro si vedranno oggi. Romelu è tornato in città come da programmi e tornerà ad allenarsi con la squadra e con Conte.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Lukaku, il futuro è adesso. Torna in città, si allena in gruppo e vede Conte: ore decisive

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