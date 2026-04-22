Dino Zoff, ex portiere e figura rispettata nel calcio italiano, ha commentato la situazione attuale della squadra napoletana. In un'intervista esclusiva, ha affermato che al momento non ci sono nomi specifici per la guida tecnica e che parlare di un possibile cambio sarebbe ancora prematuro. Zoff ha sottolineato l’importanza di rispettare il lavoro degli allenatori e di attendere sviluppi futuri senza fare anticipazioni.

Un richiamo all’ordine e al rispetto per il lavoro sul campo. Dino Zoff, intervistato in esclusiva da Affidabile.org, ha risposto con la consueta sobrietà alle voci sul futuro della panchina del Napoli. Di fronte all’ipotesi di un dopo-Conte, l’ex portiere e CT azzurro non ha lasciato spazio a speculazioni: “Non me la sento di fare supposizioni, sarebbe fuori luogo”, ha tagliato corto Zoff. Per l’ex capitano dell’82, ogni ragionamento su possibili successori è ad oggi privo di fondamento tecnico e logico: “Prima bisogna capire se Conte lascerà, poi eventualmente si potrà ragionare sul resto. Ora è prematuro”. Dopo la terza mancata...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, Dino Zoff frena sul dopo-Conte: “Nessun nome, ora sarebbe fuori luogo e prematuro”

Notizie correlate

Napoli-Torino, intervista Dino Zoff: «Conte resti in azzurro. Vergara in nazionale? Sì»Napoli e nazionale, che si incroceranno nella sosta di marzo, ma anche e soprattutto la corsa Champions.

Napoli – Milan, sfida con vista sul secondo posto. Spunta il nome di Conte per il dopo GattusoTempo di lettura: 2 minutiLa rabbia per l’eliminazione dell’Italia non è stata ancora smaltita, c’è una questione federale da seguire a partire dalla...

Contenuti e approfondimenti

Napoli-Torino, intervista Dino Zoff: «Conte resti in azzurro. Vergara in nazionale? Sì»Napoli e nazionale, che si incroceranno nella sosta di marzo, ma anche e soprattutto la corsa Champions. anche a 84 il calcio è questione quotidiana per Dino Zoff, l'ex azzurro che a distanza guarda ... ilmattino.it

Dino Zoff e la sua Lazio-Napoli: «Un grande futuro per gli azzurri»Sarri rincorre l'Europa che conta, Conte a caccia delle milanesi. Dino Zoff, eroe del Mondiale '82, ha avuto un forte legame storico con il Napoli (da calciatore) e con la Lazio (da allenatore e ... ilmattino.it