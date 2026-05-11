Un uomo di 37 anni è stato arrestato in seguito a un furto avvenuto in piazza Isolo, grazie al segnale GPS dello scooter utilizzato per compiere il colpo. Il GPS ha permesso di tracciare la posizione del veicolo, portando all'identificazione del ladro. Un video registrato da un amico della vittima ha mostrato l'uomo mentre si allontanava con un oggetto in mano, confermando i sospetti delle forze dell'ordine.

? Punti chiave Come ha fatto il GPS a rivelare la posizione del ladro?. Cosa ha mostrato il video registrato dall'amico della vittima?. Perché il sospettato non poteva trovarsi proprio in quella zona?. Come ha reagito l'uomo durante l'intervento della Polizia?.? In Breve Sospettato già colpito da foglio di via e avviso orale del Questore il 31 marzo 2026.. Ladro ha spinto un agente durante il tentativo di fuga in piazza Isolo.. Il giudice ha convalidato l'arresto per un anno di reclusione con sospensione della pena.. Video registrato da un amico mostra il malvivente che forzava lo scooter alle 23:45.. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni nella notte tra sabato e domenica dopo una serie di furti avvenuti in piazza Isolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto in piazza Isolo: arrestato 37enne grazie al GPS dello scooter

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