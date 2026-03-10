Furto al supermercato | due bulgare denunciate
Due donne di nazionalità bulgara sono state denunciate dai carabinieri di Appignano per aver rubato in un supermercato di Chiesanuova, frazione di Treia. Le forze dell'ordine hanno identificato e segnalato le responsabili dopo aver effettuato i rilievi e aver raccolto le testimonianze nell'ambito dell’indagine. Il procedimento è stato avviato nei loro confronti.
Due donne sono state formalmente denunciate dai carabinieri di Appignano per un furto commesso in un supermercato di Chiesanuova, frazione di Treia. La vittima è una donna di 71 anni a cui è stato sottratto il portafoglio mentre faceva la spesa. I sospetti, entrambe di nazionalità bulgara, hanno agito con modalità che hanno destato preoccupazione nonostante il bottino fosse limitato ai soli documenti d’identità. L’indagine ha permesso di ricostruire l’accaduto e portare alla denuncia formale delle due imputate, una trentasettenne e una ventenne. Il caso si inserisce nel quadro più ampio della sicurezza urbana nei centri commerciali e nelle aree residenziali del territorio marchigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
