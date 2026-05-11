Furto di notte da Perpetua a Bergamo | spariti monete cinture e un pc

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio, un furto si è verificato in un negozio di Bergamo. I ladri sono entrati e hanno portato via monete, alcune cinture e un computer. La titolare ha presentato denuncia contro ignoti, anche se il bottino è stato modesto. Nessuno è stato ancora arrestato o identificato.

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