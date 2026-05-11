Furto di notte da Perpetua a Bergamo | spariti monete cinture e un pc

Da ecodibergamo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio, un furto si è verificato in un negozio di Bergamo. I ladri sono entrati e hanno portato via monete, alcune cinture e un computer. La titolare ha presentato denuncia contro ignoti, anche se il bottino è stato modesto. Nessuno è stato ancora arrestato o identificato.

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IL COLPO. E’ successo nella notte tra il 5 e il 6 maggio: un magro bottino per i ladri, ma tanta amarezza per la titolare, che ha fatto denuncia contro ignoti. Una ventina di euro in moneta, un computer e alcune cinture. È quanto è stato portato via tra il 5 e il 6 maggio dal concept store «Perpetua» di via Borfuro. Un magro bottino per i ladri. Ma tanta amarezza per la titolare, che ha fatto denuncia contro ignoti. «Ho trovato il portone chiuso – racconta Valentina Dolci, che dopo un anno e mezzo come dipendente nel 2019 ha deciso di ritirare il negozio cui si dedica quotidianamente –. Io lo lascio sempre aperto, così dalla strada si vedono le vetrine».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Furto di notte da «Perpetua» a Bergamo: spariti monete, cinture e un pc
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