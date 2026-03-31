Nella notte, tre opere di artisti noti sono state rubate dalla Villa dei Capolavori. Il furto è avvenuto in meno di tre minuti, un intervallo di tempo breve come quello necessario a ordinare un caffè o a controllare i social. Le opere scomparsi sono state trafugate senza che nessuno si accorgesse, lasciando il personale e le forze dell'ordine senza tracce dei responsabili.

Meno di tre minuti. Il tempo di un caffè al banco, di rispondere a un paio di messaggi, di scorrere distrattamente il social. Eppure è bastato questo frangente brevissimo per portare a termine uno dei furti d’arte più audaci degli ultimi anni in Italia. Nella notte tra il 22 e il 23 marzo, ignoti hanno fatto irruzione nella Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo, nel Parmense, sottraendo tre opere di immenso valore: Les Poissons di Pierre-Auguste Renoir, Natura morta con ciliegie di Paul Cézanne e Odalisca sulla terrazza di Henri Matisse. Fondazione, conosciuta anche come Villa dei Capolavori, custodisce una delle collezioni d’arte più prestigiose d’Italia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Renoir, Cézanne e Matisse spariti in una notte: il furto alla Villa dei Capolavori fa il giro del web

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