Un accordo decennale per la gestione dell' Ortazzo – Ortazzino | Passo in avanti per valorizzare l' oasi naturalistica

Un accordo di dieci anni è stato firmato tra il Parco del Delta del Po e il Comune di Ravenna per la gestione dell’area naturalistica dell’Ortazzo – Ortazzino. L’intesa prevede un’attività condivisa volta alla tutela e alla valorizzazione del sito, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del protocollo. La firma rappresenta un passaggio formale nell’ambito della collaborazione tra le due istituzioni per l’amministrazione dell’area.

Un accordo operativo della durata di dieci anni, per la gestione condivisa del sito Ortazzo – Ortazzino, sarà siglato da Parco del Delta del Po e Comune di Ravenna. L'obiettivo principale è conservare gli equilibri naturali, mantenendo l'acqua dove serve, sia dolce sia salmastra, e favorendo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Cava Santa Barbara, lavori iniziati. L’opera attesa da trent’anni: "Diventerà un’oasi naturalistica"L’opera è attesa da trent’anni e l’altro giorno, finalmente, l’avviso: "Lavori iniziati", è partita la riqualificazione della cava Santa Barbara ad...

Leggi anche: Fotovoltaico nell’oasi naturalistica. Contrario un comitato di cittadini: «Giù le mani da I Poggini»