Un uomo di 39 anni di origini marocchine è stato arrestato a Torino con l’accusa di tentato furto aggravato presso le redazioni di due quotidiani nazionali. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione della vigilanza allertata dalla presenza sospetta dell’individuo all’interno delle sedi giornalistiche. L’arresto è avvenuto subito dopo il tentativo di introdursi nei locali. Non ci sono state altre persone coinvolte nel fatto.

Eseguito un arresto per tentato furto aggravato presso la sede dei quotidiani “La Stampa” e “La Repubblica”. Un cittadino marocchino di 39 anni è stato fermato dopo essersi introdotto furtivamente all’interno del perimetro dell’edificio, grazie alla pronta segnalazione di un addetto alla vigilanza privata. L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della giornata, quando un addetto alla vigilanza privata, in servizio presso la struttura che ospita le redazioni dei quotidiani “La Stampa” e “La Repubblica”, ha notato la presenza sospetta di un uomo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furto aggravato nelle redazioni dei quotidiani "La Stampa" e "La Repubblica", arrestato 39enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Torino, tentato furto nelle redazioni di La Stampa e Repubblica: arrestato un 39enne con piede di porco e arnesi da scasso nello zainoUn risveglio movimentato quello di stamattina, 10 maggio, per le redazioni torinesi di La Stampa e La Repubblica.

Torino, marocchino irrompe nelle sedi di Repubblica e Stampa con un piede di porco: arrestatoVoleva rubare computer e denaro, forse, non devastare le redazioni come avevano fatto qualche mese fa gli antagonisti guidati dai pro-Pal.

Argomenti più discussi: Tenta un furto nelle redazioni de La Stampa e Repubblica: 39enne in manette; Tentato furto nelle redazioni di Stampa e Repubblica a Torino, un arresto; Scavalca la cancellata della sede di Stampa e Repubblica: bloccato nel parcheggio da un vigilante e da un militare; Irruzione all’alba nelle redazioni di La Stampa e Repubblica: scavalca il cancello e tenta il colpo, fermato con un piede di porco.