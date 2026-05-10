Torino tentato furto nelle redazioni di La Stampa e Repubblica | arrestato un 39enne con piede di porco e arnesi da scasso nello zaino

Questa mattina, le redazioni di due importanti quotidiani a Torino sono state protagoniste di un tentato furto. Un uomo di 39 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre cercava di scavalcare le recinzioni, portando con sé un piede di porco e altri strumenti da scasso nello zaino. L'intervento delle forze di polizia ha portato all'arresto dell'uomo, che ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un risveglio movimentato quello di stamattina, 10 maggio, per le redazioni torinesi di La Stampa e La Repubblica. Un uomo di 39 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato furto aggravato dopo essersi introdotto nel perimetro della struttura che ospita i due quotidiani. Sequestrati all’interno del suo zaino diversi arnesi atti allo scasso, tra cui un piede di porco in ferro di circa mezzo metro e un cacciavite. L’intrusione all’alba. Tutto è iniziato nelle prime ore del mattino, quando un addetto alla vigilanza privata in servizio presso l’edificio ha notato un uomo che aveva appena scavalcato la cancellata esterna, inoltrandosi nel parcheggio riservato ai dipendenti.🔗 Leggi su Open.online

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