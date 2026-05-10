Un uomo di origine marocchina è stato arrestato questa mattina dopo aver fatto irruzione con un piede di porco nelle redazioni di due giornali nella città. Secondo quanto si è appreso, l’uomo avrebbe cercato di sottrarre computer e denaro, senza causare danni alle strutture. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto immediatamente, e l’arresto è stato effettuato sul posto. La polizia sta indagando sulle motivazioni del gesto.

Voleva rubare computer e denaro, forse, non devastare le redazioni come avevano fatto qualche mese fa gli antagonisti guidati dai pro-Pal. Ma è durata poco l’avventura di un marocchino di 39 anni, arrestato per tentato furto aggravato presso la sede dei quotidiani “ La Stampa ” e “ La Repubblica ” di Torino. L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino quando, un addetto alla vigilanza privata, in servizio presso la struttura che ospita le redazioni dei due quotidian i, ha segnalato alla centrale operativa la presenza di un uomo entrato, scavalcando la cancellata esterna, all’interno del perimetro dell’edificio. Il marocchino entrato nelle redazione di Repubblica e Stampa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Torino, marocchino irrompe nelle sedi di Repubblica e Stampa con un piede di porco: arrestato

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