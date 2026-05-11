Furti e droga tra Ischia e Procida | stretta dei carabinieri un arresto e due denunciati

Da teleclubitalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra le isole di Ischia e Procida. Durante le operazioni sono stati arrestati una persona e due denunciate, nell’ambito di un’azione volta a contrastare furti e traffico di droga. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle zone considerate a rischio, concentrandosi sul monitoraggio di attività sospette.

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Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia tra Ischia e Procida. Il bilancio delle operazioni, scattate alle prime luci dell’alba, conta 69 persone identificate, 21 veicoli controllati e 4 imbarcazioni ispezionate. Due le persone denunciate, mentre un giovane è stato arrestato per droga. Tra i denunciati figura un uomo di 65 anni, incensurato, accusato di furto aggravato. Proprio nel giorno del suo compleanno, l’uomo sarebbe stato identificato dai carabinieri come autore del furto di una e-bike. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, visionate dai militari dopo la denuncia del proprietario del mezzo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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