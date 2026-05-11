Furti di vestiti ma anche sequestri di droga | controlli straordinari dell' Arma 4 denunce

Nell'ultimo servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno effettuato controlli in vari quartieri della città. Durante le operazioni sono state denunciate quattro persone, coinvolte in furti di vestiti e sequestri di droga. Le forze dell'ordine si sono concentrate sulla sicurezza stradale, sul contrasto allo spaccio e sui reati predatori, portando a risultati concreti in queste aree.

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