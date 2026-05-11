Furti di vestiti ma anche sequestri di droga | controlli straordinari dell' Arma 4 denunce

Da forlitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno effettuato controlli in vari quartieri della città. Durante le operazioni sono state denunciate quattro persone, coinvolte in furti di vestiti e sequestri di droga. Le forze dell'ordine si sono concentrate sulla sicurezza stradale, sul contrasto allo spaccio e sui reati predatori, portando a risultati concreti in queste aree.

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Sicurezza stradale, contrasto allo spaccio e lotta ai reati predatori. È questo il bilancio dell’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dai carabinieri della Compagnia di Forlì. L'operazione, che ha visto impegnati i militari della sezione Radiomobile e delle.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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