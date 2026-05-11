Furti con destrezza a Albinea e Novellara quattro denunciati

I carabinieri hanno denunciato quattro persone in due diverse località della provincia di Reggio Emilia, dopo aver accertato una serie di furti messi a segno con destrezza. Le operazioni sono state condotte a seguito di indagini che hanno coinvolto vari episodi avvenuti nelle ultime settimane. Le autorità hanno raccolto elementi sufficienti per identificare i presunti responsabili e hanno proceduto con le denunce.

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Albinea (Reggio Emilia), 11 maggio 2026 – Al termine di una serie di indagini, i carabinieri di Albinea hanno denunciato un uomo per furti con destrezza, individuando anche tre presunti complici che avrebbero monetizzato i proventi derivanti dagli acquisti con carte rubate nei pressi di esercizi commerciali della zona. Denunciato un 19enne residente a Reggio Emilia accusato di furto aggravato, oltre a una donna di 55 anni, un uomo di 26 anni e una giovane di 19 anni, tutti residenti a Reggio Emilia, accusati di ricettazione. Le indagini hanno preso il via da due furti avvenuti a marzo. Il primo, consumato a Novellara, ha visto una donna derubata della propria borsa nel parcheggio di un supermercato mentre stava riponendo la spesa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furti con destrezza a Albinea e Novellara, quattro denunciati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Furto con destrezza in piazza dei Miracoli a Pisa, due denunciatiPisa, 28 marzo 2026 - Due persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Migliarino Pisano per un furto con... Furti tra Novellara e Campagnola, coppia denunciataNovellara (Reggio Emilia), 10 maggio 2026 - Ci sono due indagati per una serie di furti avvenuti l’altra notte nella Bassa, colpendo anche un... Argomenti più discussi: Raid nei supermercati, i ladri prendevano di mira i clienti rubando i pin delle carte di credito: rimpatriati tre romeni; Furti nei supermercati ad Ancona, rimpatriati tre cittadini romeni; Ancona, truffa della carta di credito ai clienti del supermercato: la polizia rimpatria tre romeni pericolosi; Con la scusa di aiutarlo si avvicina e lo deruba di una catena d'oro: furto con l'inganno in città. Ho bisogno di consigli sui miei piani di viaggio per i paesi dell'Europa orientale reddit RT @valy_s: Alla #Biennale, l’#Ucraina poteva portare, come opera, i CESSI D’ORO, simbolo indiscusso della bravura di noti artisti ucra… x.com