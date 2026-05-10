Furti tra Novellara e Campagnola coppia denunciata

Due persone sono state denunciate in relazione a diversi furti avvenuti tra Novellara e Campagnola nella notte tra il 9 e il 10 maggio. Gli episodi hanno coinvolto un ristorante a Campagnola, la piscina comunale a Novellara e una casa di riposo sempre nel territorio di Novellara. Le indagini continuano per verificare eventuali collegamenti tra gli episodi e individuare eventuali complici.

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Novellara (Reggio Emilia), 10 maggio 2026 - Ci sono due indagati per una serie di furti avvenuti l’altra notte nella Bassa, colpendo anche un ristorante a Campagnola e la piscina comunale a Novellara, non escludendo pure collegamenti diretti con un’intrusione alla casa di riposo, sempre a Novellara. I carabinieri hanno denunciato un uomo di 31 anni, senza fissa dimora, e una 19enne abitante a Casalgrande, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Sono accusati di furto aggravato e continuato in concorso. Un raid iniziato in un ristorante pizzeria a Campagnola, con il furto del fondo cassa di circa settecento euro. Poi il furto di una...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furti tra Novellara e Campagnola, coppia denunciata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Furti di rame nelle chiese: coppia denunciataFurto di rame nelle chiese dell’Appennino, grazie all’informazione dei cittadini e al controllo dei varchi stradali, i Carabinieri della stazione di... Novellara, furti notturni a casa di riposo e piscinaNovellara (Reggio Emilia), 8 maggio 2026 – Doppio furto in strutture pubbliche di Novellara, la scorsa notte, con il sospetto che ad agire possano...