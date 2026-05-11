Dopo la partita tra Milan e Atalanta, si intensifica il malcontento tra i tifosi riguardo alla gestione della squadra. Una recente sentenza giudiziaria ha definito inadatto il dirigente coinvolto, evidenziando una presunta paura di essere oscurato. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di contestazioni e critiche sulla direzione della società, alimentate anche da alcune controversie emerse nel corso delle ultime settimane.

Il clima attorno al Milan non è uno dei più idilliaci, soprattutto dopo la seconda sconfitta consecutiva di ieri contro l'Atalanta (2-3 pre i nerazzurri), che mette a serio rischio una qualificazione in Champions League che, fino a poche settimane fa, sembrava scontata. A gettare altra benzina sul fuoco, la contestazione fatta dai tifosi rossoneri contro Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, e il resto della dirigenza. A parlare di questo tema ci ha pensato il giornalista Marco Cattaneo, che ha voluto analizzare il delicatissimo momento attraversato dalla formazione di Massimiliano Allegri. Secondo Cattaneo, il problema più grave dei rossoneri sarebbe proprio la struttura dirigenziale, descritta da lui come frammentata con diversi dissidi interni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Furlani inadatto, ha paura di essere oscurato”: la sentenza di Cattaneo sulla mala gestione del Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Milan, Cattaneo: “Allegri ha il merito di aver normalizzato la situazione a inizio stagione, ma adesso…”Nell'ultima puntata di 'Elastici', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio', Marco Cattaneo è intervenuto per parlare della stagione...

Furlani: “Aver oscurato Ghali alle Olimpiadi per le sue idee è un ragionamento piccino, tanto l’abbiamo visto su YouTube”L'azzurro a La Stampa alla vigilia dei Mondiali: "Mi sarei sentito rappresentato da lui, ma tanto non è che serva la tv.