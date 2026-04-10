Marco Cattaneo commenta il percorso dell’allenatore al Milan, sottolineando come all’inizio abbia contribuito a stabilizzare la squadra. Tuttavia, nel prosieguo, il rendimento della formazione sembra aver subito delle variazioni. La discussione si concentra sui risultati recenti e sulle difficoltà incontrate, senza avanzare ipotesi o valutazioni personali. La valutazione del tecnico si basa su fatti e cifre riferite alle prestazioni della squadra durante l’intera stagione.

Nell'ultima puntata di 'Elastici', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio', Marco Cattaneo è intervenuto per parlare della stagione del Milan. Il conduttore ha elogiato Allegri per il lavoro svolto per "normalizzare la situazione" a inizio stagione, ma sottolinea anche la mancata evoluzione nella seconda. “A me sembra che questo Milan aveva l’esigenza di normalizzare la situazione ad inizio stagione", esordisce Marco Cattaneo. "Ed è un grandissimo merito di Allegri esserci riuscito", aggiunge. Senza dubbio dopo l'ottavo posto della scorsa stagione il Milan aveva bisogno di ritrovare delle certezze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cattaneo: “Allegri ha il merito di aver normalizzato la situazione a inizio stagione, ma adesso…”

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