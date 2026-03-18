Furlani | Aver oscurato Ghali alle Olimpiadi per le sue idee è un ragionamento piccino tanto l’abbiamo visto su YouTube

Da venerdì 20 marzo a Torun, in Polonia, inizieranno i Mondiali indoor di atletica leggera. Un rappresentante di un'organizzazione sportiva ha commentato pubblicamente la decisione di non coinvolgere un noto artista rap durante l’evento, criticando questa scelta come limitata e poco significativa. La questione riguarda la partecipazione e il riconoscimento di figure pubbliche in occasione delle competizioni internazionali.

L'azzurro a La Stampa alla vigilia dei Mondiali: "Mi sarei sentito rappresentato da lui, ma tanto non è che serva la tv. Quest'anno vorrei provare i 100 metri" Italy's athlete Mattia Furlani competes in the men's long jump final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 17, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV AFP) Da venerdì 20 marzo a Torun, in Polonia, si disputeranno i Mondiali indoro di atletica leggera. Saranno 26 gli atleti italiani in gara e tra gli azzurri di punta c’è ovviamente Mattia Furlani (21 anni) due anni fa, nel salto in lungo, vinse sia i Mondiali indoro che quelli all’aperto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Furlani: “Aver oscurato Ghali alle Olimpiadi per le sue idee è un ragionamento piccino, tanto l’abbiamo visto su YouTube” Articoli correlati Leggi anche: Milano-Cortina: Bonelli, 'Ghali oscurato, apertura Olimpiadi nel caos TeleMeloni' La ministra SANTANCHÈ sul caso GHALI ALLE OLIMPIADI: Chi fa polemiche le faccia a casa