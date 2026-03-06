Parigi-Nizza 2026 | i favoriti Vingegaard al debutto stagionale McNulty e Ayuso pronti a sfidarlo

A Parigi-Nizza 2026, il circuito si anima con la partecipazione di alcuni tra i più attesi. Vingegaard fa il suo debutto stagionale, mentre McNulty e Ayuso si preparano a sfidarsi in una delle tappe più importanti dell’inizio dell’anno. Gli appassionati di ciclismo avranno l’imbarazzo della scelta tra le due corse a tappe che si svolgono in questa settimana.

Gli appassionati del grande ciclismo internazionale si preparano a vivere una settimana nella quale avranno l’imbarazzo della scelta con due grandi corse a tappe che rappresentano altrettanti appuntamenti immancabili della parte iniziale di annata. Inizia domenica 8 marzo e si conclude domenica 15 marzo la Parigi-Nizza 2026. La corsa francese, giunta all’ottantaquattresima edizione, parte da Achères e si conclude a Nizza dopo aver percorso 1229,9 chilometri. Le squadre partecipanti, presenti al via sedici formazioni World Tour, si sfidano per decidere chi raccoglierà l’eredità dell’americano Matteo Jorgenson, vincitore delle ultime due edizioni e trionfatore dello scorso anno davanti al tedesco Florian Lipowitz e all’olandese Thymen Arensman. 🔗 Leggi su Oasport.it

