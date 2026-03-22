Oggi si concludono i Mondiali di atletica con le ultime gare. Tra gli atleti in gara ci sono l'azzurra del salto in lungo e l'azzurro del salto in lungo, entrambi con l'obiettivo di ottenere un risultato importante. La giornata promette momenti di eccitazione e sfide decisive, con gli atleti pronti a dare il massimo nelle prove finali. La competizione si svolge nel rispetto del calendario stabilito.

Grandi ambizioni per gli azzurri nell'ultimo giorno di gare a Torun. Si parte subito forte, perché alle 10.20 inizia la finale di salto in lungo femminile, dove Larisa Iapichino può sognare una medaglia. Da seguire poi il getto del peso, con Leonardo Fabbri (bronzo ai Mondiali di Tokyo 2025) e Nick Ponzio. Azzurri presenti anche nelle finali dei 1500 sia maschili che femminili, in cui scenderanno in pista Federico Riva e Ludovica Cavalli. Riflettori puntati, poi, su Mattia Furlani: alle 19.12 inizia la finale del salto in lungo maschile, in cui l'azzurro proverà a ripetersi dopo l'oro conquistato ai Mondiali indoor di Nanchino 2025 e a quelli di Tokyo 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiali Atletica, il programma di oggi: Iapichino e Furlani per chiudere in bellezza

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