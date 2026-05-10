Garlasco – L’atto di accusa dei pm a Sempio | Aggressione cieca sproporzionata un annientamento furioso di Chiara Poggi

Da ilfattoquotidiano.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I pubblici ministeri hanno descritto l’episodio di aggressione attribuito all’imputato come un atto violento e brutale. Secondo la ricostruzione, l’attacco avrebbe colpito principalmente il volto e la testa della vittima, con l’obiettivo di eliminare ogni traccia di resistenza. La descrizione evidenzia un’aggressione definita “cieca” e “sproporzionata”, caratterizzata da una furia distruttiva concentrata sulla parte superiore del corpo.

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“Un’aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l’intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta”. Nell’interrogatorio del 6 maggio i pm di Pavia hanno contestano ad Andrea Sempio un possibile movente sessuale degenerato in violenza omicida. Una ricostruzione investigativa in fase preliminare mentre i legali delle parti stanno studiando gli atti depositati con la chiusura indagini. A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione giudiziaria con una nuova e pesantissima ipotesi formulata dalla Procura di Pavia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco – L’atto di accusa dei pm a Sempio: “Aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso” di Chiara Poggi
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