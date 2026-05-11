Fukutoku il santuario di Tokyo dove si prega per avere biglietti dei concerti gratis
A Tokyo si trova un santuario chiamato Fukutoku, situato nel quartiere omonimo, frequentato da persone che pregano con la speranza di ottenere biglietti gratuiti per concerti. Questa tradizione particolare ha radici ben precise, con i fedeli che si recano al santuario per chiedere fortuna in ambito musicale. La pratica si è diffusa nel tempo, diventando un fenomeno conosciuto tra gli appassionati di musica nella zona.
Si chiama Fukutoku ed è il santuario dell'omonimo quartiere di Tokyo in cui i fedeli vanno a pregare nella speranza di ottenere biglietti gratuiti per i concerti: ecco com'è nata l'originale tradizione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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