Domenica delle Palme nel Santuario di Montevergine si prega per la pace

Domenica delle Palme, nel Santuario di Montevergine, si è svolta una preghiera collettiva per chiedere la pace. Le persone presenti hanno recitato preghiere dedicate alla Madonna di Montevergine, con l’intenzione di favorire il ritorno di serenità nel mondo. L’evento ha visto la partecipazione di fedeli che hanno condiviso un momento di spiritualità e di speranza.

“Buona domenica delle palme, preghiamo la Madonna di Montevergine fiduciosi affinché torni a fiorire il sorriso della pace sul volto del mondo”. Questo il messaggio dell’abate Riccardo Luca Guariglia che ha celebrato la Santa Messa nel giorno dedicato alle Palme. Grande accoglienza da parte della Comunità Benedettina che riapre il Santuario dopo mesi di stop. Tantissimi i pellegrini che hanno raggiunto il Santuario di Mamma Schiavona a piedi ed in Funicolare. La funicolare è al momento l’unico mezzo per raggiungere il Santuario. La strada provinciale è ancora interessata da lavori di messa in sicurezza e non è aperta a auto e pullman. Nei giorni festivi sarà chiuso anche il traffico veicolare lungo il percorso alternativo, consentendo il passaggio solo ai mezzi di servizio e di soccorso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Domenica delle Palme al Santuario di Montevergine: c’è il via liberaTempo di lettura: 2 minuti Dopo oltre quattro mesi di chiusura dovuta alla frana del 25 novembre, il Santuario di Montevergine, nel comune di... Leggi anche: Montevergine, l'Abate punta a riaprire il Santuario per la Domenica delle Palme Aggiornamenti e notizie su Domenica delle Palme nel Santuario di... Temi più discussi: Avellino, Funicolare di Montevergine ogni 30 minuti per domenica delle Palme; Santuario di Montevergine: domenica riapre ai fedeli dopo la frana del 25 novembre; Montevergine riapre dopo quattro mesi dalla frana: Domenica delle Palme segna il ritorno dei fedeli al Santuario; Montevergine riapre per la Domenica delle Palme, ma con accessi limitati. Montevergine riapre tra fede e pellegrinaggi: il messaggio di pace di Riccardo Luca Guariglia nella Domenica delle Palme. FotoBuona domenica delle palme,preghiamo la Madonna di Montevergine fiduciosi affinché torni a fiorire il sorriso della pace sul volto del mondo questo il messaggio di Sua Eccellenza Riccardo Luca Guari ... atripaldanews.it Domenica delle Palme, nel Santuario di Montevergine si prega per la paceBuona domenica delle palme, preghiamo la Madonna di Montevergine fiduciosi affinché torni a fiorire il sorriso della pace sul volto del mondo. (ANSA) ... ansa.it Buona Domenica delle Palme dal Santuario di Montevergine Un luogo simbolo che riapre le sue porte alla fede e alla comunità, dopo la frana dello scorso novembre. Oggi più che mai, è il segno di una rinascita attesa e condivisa da tutti i fedeli. Un mo - facebook.com facebook #domenica delle palme, nel #santuario di #montevergine si prega per la pace x.com