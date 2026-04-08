Parte il clickday per avere 40mila biglietti per viaggiare in Europa gratis | come ottenerli

Alle ore 12 di oggi, mercoledì 8 aprile, si è aperta la possibilità di candidarsi per ricevere uno dei 40.000 biglietti gratuiti per viaggiare in Europa, nell’ambito del programma DiscoverEU dell’Unione europea. L’iniziativa fa parte delle attività promosse nell’ambito del progetto Erasmus+ e consente ai giovani di partecipare a un’assegnazione tramite una piattaforma dedicata. La domanda può essere presentata online fino a esaurimento dei posti disponibili.

Dalle ore 12 di oggi, mercoledì 8 aprile, è possibile candidarsi per ottenere uno dei pass gratuiti di DiscoverEU, l’iniziativa promossa dall’Unione europea nell’ambito del programma Erasmus+. In palio ci sono 40 mila biglietti per viaggiare in treno attraverso il continente, un’occasione riservata ai neo diciottenni per esplorare l’Europa senza costi di trasporto. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 di martedì 22 aprile 2026 esclusivamente online. Per l’Italia sono disponibili quasi 5 mila pass, su un totale complessivo distribuito tra i Paesi aderenti. A chi spetta il pass gratuito per viaggiare in Europa in treno: i requisiti L’iniziativa è rivolta ai giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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