Ogni giorno sono attivi oltre 1.300 cantieri sulla rete ferroviaria nazionale, coinvolgendo lavori di grandi opere, manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a interventi tecnologici. Tra le regioni interessate ci sono principalmente Sicilia e Calabria, con numerosi interventi in corso. Per il 2025 sono previsti investimenti complessivi di circa 11,6 miliardi di euro destinati a queste attività.

Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Questi sono tra i principali numeri illustrati oggi dall’Amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, nel corso della conferenza stampa presso la sede del Gruppo FS a Roma dedicata allo stato di avanzamento dei cantieri ferroviari e alle prossime attivazioni sulla rete nazionale. Per Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) si tratta del livello più alto mai registrato, un risultato ottenuto grazie all’operatività del PNRR e all’accelerazione impressa ai programmi di potenziamento e manutenzione della rete.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fs, oltre 1300 cantieri attivi su tutto il territorio nazionale. Molte opere tra Sicilia e Calabria

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