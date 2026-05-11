Frosinone Spartacus al Conservatorio Refice

A Frosinone, presso il Conservatorio “Licinio Refice”, si terrà il debutto pubblico del progetto “Polimnia – L’Opera per tutti”. L’evento è previsto per il 12 maggio alle ore 18:30 e vedrà in scena “Spartacus 2”, una delle prime rappresentazioni del progetto. La rappresentazione coinvolge artisti e studenti, offrendo un’occasione di visibilità pubblica per questa produzione.

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