Frosinone Spartacus al Conservatorio Refice

Da frosinonetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Frosinone, presso il Conservatorio “Licinio Refice”, si terrà il debutto pubblico del progetto “Polimnia – L’Opera per tutti”. L’evento è previsto per il 12 maggio alle ore 18:30 e vedrà in scena “Spartacus 2”, una delle prime rappresentazioni del progetto. La rappresentazione coinvolge artisti e studenti, offrendo un’occasione di visibilità pubblica per questa produzione.

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Prima esibizione pubblica del progetto “Polimnia – L’Opera per tutti”, in programma il prossimo 12 maggio, ore 18:30, presso il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone nel quale andrà in scena “Spartacus 2.0”. Un’opera lirica contemporanea multimediale ispirata alla figura di Spartaco e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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