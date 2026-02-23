Frosinone Al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone al via il Master di I Livello in Concertazione e Direzione di Ensemble Didattici

Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone ha aperto le iscrizioni al nuovo Master di I livello in “Concertazione e Direzione di Ensemble Didattici”, destinato a studenti e professionisti interessati a perfezionarsi nella gestione di gruppi musicali scolastici e accademici. Il corso, che partirà con le prime lezioni nel prossimo mese, prevede un programma intensivo e pratico, con l’obiettivo di sviluppare competenze tecniche e organizzative. Le iscrizioni rimangono aperte fino alla fine di maggio.

Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone annuncia l’attivazione, per l’anno accademico 20252026, del Master di I Livello in “Concertazione e Direzione di Ensemble Didattici”, un percorso accademico annuale altamente qualificante pensato per formare professionisti capaci di organizzare, gestire e dirigere ensemble didattico-musicali – dal coro alle formazioni strumentali – in contesti educativi, sociali e interculturali.Il percorso è rivolto a insegnanti della scuola primaria, docenti di scuole medie a indirizzo musicale e licei musicali, educatori, animatori, pedagogisti e operatori socioculturali, musicisti e artisti interessati alla direzione di ensemble didattici, nonché a professionisti impegnati in progetti musicali in ambito sociale, educativo e terapeutico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Happy birthday Licinio Refice (Patrica, 12 febbraio 1883 – Rio de Janeiro, 11 settembre 1954). - facebook.com facebook