Frosinone Graduation Concerts di Primavera al Conservatorio Licinio Refice
A Frosinone, il Conservatorio “Licinio Refice” organizza i Graduation Concerts di Primavera. L’evento si svolge sotto la guida del direttore M° Mauro Gizzi e il presidente Prof. Antonio Corsi. Durante i concerti, si esibiscono gli studenti che hanno conseguito la laurea, offrendo una serie di esecuzioni musicali a conclusione del loro percorso accademico. La manifestazione rappresenta un momento di celebrazione e di presentazione delle performance degli studenti.
Con l’arrivo della primavera, il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone – presieduto dal Prof. Antonio Corsi e diretto dal M° Mauro Gizzi – rinnova uno degli appuntamenti più attesi della propria stagione artistica: i Graduation Concerts, i concerti di laurea che vedono protagonisti gli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Frosinone, Al Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone al via il Master di I Livello in “Concertazione e Direzione di Ensemble Didattici”Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone annuncia l’attivazione, per l’anno accademico 2025/2026, del Master di I Livello in “Concertazione e...
Frosinone, il saluto del Conservatorio Refice a Teresa e Angelo: storici gestori del barStudenti, docenti e amici ringraziano Teresa e Angelo per anni di accoglienza e convivialità nel bar del Conservatorio Licinio Refice, punto di...