Frosinone Graduation Concerts di Primavera al Conservatorio Licinio Refice

A Frosinone, il Conservatorio “Licinio Refice” organizza i Graduation Concerts di Primavera. L’evento si svolge sotto la guida del direttore M° Mauro Gizzi e il presidente Prof. Antonio Corsi. Durante i concerti, si esibiscono gli studenti che hanno conseguito la laurea, offrendo una serie di esecuzioni musicali a conclusione del loro percorso accademico. La manifestazione rappresenta un momento di celebrazione e di presentazione delle performance degli studenti.