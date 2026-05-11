Frosinone il modello Stirpe | quattro promozioni in undici anni e una lezione al calcio italiano

Negli ultimi undici anni, la squadra di Frosinone ha ottenuto quattro promozioni che l'hanno portata dalla Serie B alla Serie A. Si tratta di un percorso senza precedenti nel calcio italiano contemporaneo, considerando la provenienza da una realtà di provincia. Questi risultati sono stati conseguiti con una serie di salite e discese tra le varie categorie, fino alla massima divisione nazionale.

Quattro promozioni in Serie A in undici anni. Nessuno, nel calcio italiano moderno, è riuscito a fare altrettanto partendo da una realtà di provincia come Frosinone. E forse è proprio questo il dato che racconta meglio la dimensione raggiunta dal club giallazzurro: non più una sorpresa, ma una.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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