Dal 27 marzo al 5 aprile, il Frosinone Calcio offre ai tifosi la possibilità di acquistare un mini-abbonamento che permette di assistere alle ultime quattro partite casalinghe allo Stirpe. Le gare in questione sono contro Padova, Palermo, Carrarese e Mantova. Questa iniziativa riguarda esclusivamente le partite disputate presso lo stadio locale in quel periodo.

Dal 27 marzo al 5 aprile tifosi chiamati a raccolta: disponibili tribuna est e superiore per spingere i giallazzurri nelle sfide decisive contro Padova, Palermo, Carrarese e Mantova Il messaggio di Alvini post vittoria di Bolzano è stato chiaro: “E' il momento di vivere con il Frosinone”. Per provare a raggiungere il sogno promozione la squadra ha bisogno dei propri tifosi. I settori disponibili sono tribuna est e la tribuna superiore. Di seguito i costi: Il Frosinone batte il Südtirol e aggancia il secondo posto: a Bolzano è 3-1. Le pagelle Il Frosinone batte il Südtirol e aggancia il secondo posto: a Bolzano è 3-1. Le pagelle... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Frosinone, mini-abbonamento per il sogno Serie A: quattro gare allo Stirpe

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