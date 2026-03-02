Un incidente ha danneggiato un simbolo importante della città, lasciando feriti alcuni cittadini. Tra le persone coinvolte, alcuni hanno ricevuto assistenza psicologica da parte di una terapeuta specializzata in psicotraumatologia e psicologia delle emergenze, che ha fornito supporto a chi si trovava sotto shock. Ora si cerca di ricostruire la fiducia tra la comunità e il simbolo colpito.

Rita Fioravanzo, terapeuta esperta in psicotraumatologia e psicologia delle emergenze, alcuni feriti dell'incidente hanno ricevuto supporto psicologico perché sotto choc. Quali potrebbero essere le reazioni dei milanesi che dovranno salire su un tram? «Io stessa ieri mattina ho preso il tram, il 19, come al solito e ho avuto dei pensieri. La prima considerazione riguarda l'impatto traumatico di un evento, ovvero quanto quell'incidente sia prevedibile». «Se faccio parapendio e ho un incidente, la cosa è gravissima lo stesso, ma è prevedibile, in un certo senso ho messo in conto che mi potrebbe succedere. Salire sul tram è la cosa più banale, quotidiana, sicura che possiamo fare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Colpito il simbolo identitario della città. Ora però bisogna ricostruire la fiducia"

Leggi anche: Sanità aretina, Tanti e l'incontro con la Asl: “Fare squadra e aprirsi alla città per ricostruire fiducia”

Sanità aretina, Tanti: “Fare squadra e aprirsi alla città per ricostruire fiducia. Incontro positivo con la Asl”Arezzo, 2 febbraio 2026 – Sanità aretina, Tanti: “Fare squadra e aprirsi alla città per ricostruire fiducia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Colpito.

Argomenti discussi: Furto in chiesa all’alba, sacrestia devastata: due arresti nel Cuneese; Il lido La Playa di Locri rischia di scomparire: un pezzo di storia minacciato dal mare.