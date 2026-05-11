Friuli Venezia Giulia allerta meteo | temporali violenti sul versante est
Nella regione Friuli Venezia Giulia si sono registrati temporali intensi sul versante orientale, con alcune zone che potrebbero sperimentare accumuli d'acqua rapidi. Le allerte meteo segnalano precipitazioni forti e venti provenienti da Libeccio, che potrebbero ridurre la visibilità lungo le aree costiere. La Protezione Civile ha diramato avvisi di prudenza per le zone più esposte ai fenomeni atmosferici violenti.
? Punti chiave Quali zone del versante orientale rischiano accumuli d'acqua più rapidi?. Come influirà il vento da Libeccio sulla visibilità nelle aree costiere?. Quali rischi concreti devono affrontare i centri abitati in pianura?. Quando è previsto un possibile allentamento della criticità meteorologica?.? In Breve Temperature miti tra 13 e 15 gradi in pianura e fino a 21 gradi.. Vento da Libeccio con intensità moderata sulle fasce costiere di Lignano.. Rischio accumuli rapidi e ridotta visibilità tra Gorizia e Trieste.. Monitoraggio costante richiesto per piccoli corsi d'acqua e zone basse della pianura.. Lunedì 11 maggio 2026, le precipitazioni diffuse e i temporali intensi colpiranno il Friuli Venezia Giulia, con un particolare sulle aree orientali della regione che potrebbero subire rovesci molto violenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
#AllertaMeteoFVG: 17 novembre 2025
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