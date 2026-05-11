Nella regione Friuli Venezia Giulia si sono registrati temporali intensi sul versante orientale, con alcune zone che potrebbero sperimentare accumuli d'acqua rapidi. Le allerte meteo segnalano precipitazioni forti e venti provenienti da Libeccio, che potrebbero ridurre la visibilità lungo le aree costiere. La Protezione Civile ha diramato avvisi di prudenza per le zone più esposte ai fenomeni atmosferici violenti.

? Punti chiave Quali zone del versante orientale rischiano accumuli d'acqua più rapidi?. Come influirà il vento da Libeccio sulla visibilità nelle aree costiere?. Quali rischi concreti devono affrontare i centri abitati in pianura?. Quando è previsto un possibile allentamento della criticità meteorologica?.? In Breve Temperature miti tra 13 e 15 gradi in pianura e fino a 21 gradi.. Vento da Libeccio con intensità moderata sulle fasce costiere di Lignano.. Rischio accumuli rapidi e ridotta visibilità tra Gorizia e Trieste.. Monitoraggio costante richiesto per piccoli corsi d'acqua e zone basse della pianura.. Lunedì 11 maggio 2026, le precipitazioni diffuse e i temporali intensi colpiranno il Friuli Venezia Giulia, con un particolare sulle aree orientali della regione che potrebbero subire rovesci molto violenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli Venezia Giulia, allerta meteo: temporali violenti sul versante est

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#AllertaMeteoFVG: 17 novembre 2025

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