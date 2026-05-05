Mercoledì in Lombardia si sono verificati temporali intensi che hanno portato a un’allerta meteo gialla in diverse zone, inclusa la provincia di Milano. La perturbazione ha interessato alcune aree della regione, con condizioni di maltempo che si sono protratte nel corso della giornata. Le autorità hanno diffuso la comunicazione di attenzione per le possibili criticità legate alle precipitazioni e ai fenomeni meteorologici violenti.

Milano, 5 maggio 2026 – Maltempo in Lombardia dove scatta l’allerta meteo gialla in alcune aree della regione, compresa la provincia di Milano. Dopo una mattina di pioggia e una breve tregua dalle precipitazioni nella parte centrale della giornata per la restante parte di oggi, martedì 5 maggio, sulla Lombardia sono attese precipitazioni diffuse ed intermittenti, anche a carattere di rovescio o locale temporale, in attenuazione nel pomeriggio e in ripresa in tarda serata. Domani sarà però la giornata più critica. Possibili rovesci temporaleschi. Persone si riparano dalla pioggia con un ombrello durante un temporale a Milano, 5 settembre 2024.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenti temporali, mercoledì “da incubo”: doppia allerta meteo gialla incrociata in Lombardia. Ecco dove e quando

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