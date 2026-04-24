Un’allerta meteo è stata diramata a Saïda per venerdì 24 aprile, con temporali violenti previsti tra le zone di El Maamoura e Daya Zrakat. Sono segnalati rischi di alluvioni e piene improvvise degli oued, legati alla conformazione del territorio. Le autorità invitano alla massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali misure di sicurezza.

? Cosa sapere Allerta temporali tra El Maamoura e Daya Zrakat per venerdì 24 aprile.. Rischio alluvioni e piene improvvise degli oued per la morfologia del territorio.. Temporali intensi e rischio di alluvioni colpiscono il sud della provincia di Saïda tra El Maamoura e Daya Zrakat, con precipitazioni che potrebbero accumularsi rapidamente nei punti più bassi del territorio. Le condizioni meteorologiche nella zona di confine tra El Maamoura e Daya Zrakat stanno delineando uno scenario di forte instabilità. La combinazione tra l’umidità presente nei bassi strati atmosferici e la debolezza in quota sta favorendo lo sviluppo di celle temporalesche capaci di scaricare piogge violente in tempi estremamente ridotti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta meteo a Saïda: temporali violenti e rischio alluvioni

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