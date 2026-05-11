Nel Friuli, il territorio porta ancora i segni delle scosse sismiche passate, mentre alcune persone risultano scomparse e nuovi rischi idrogeologici si manifestano. Le tracce del terremoto sono evidenti nelle zone più colpite, e le autorità continuano a monitorare la stabilità del suolo. Alcuni interventi di messa in sicurezza sono stati avviati, ma la memoria del sisma rimane viva tra la popolazione.

La terra non dimentica mai il trauma che l’ha scossa, conservando nelle sue piezioni un archivio silenzioso di ferite ancora aperte. Il legame tra la fragilità del suolo e l’identità di un popolo si è forgiato nel momento in cui la natura ha mostrato il suo volto più spietato, trasformando la geografia in una cicatrice indelebile. Oggi, quel passato non è solo un ricordo collettivo, ma una bussola necessaria per interpretare le nuove vulnerabilità che emergono con forza nel presente. La memoria storica si intreccia così indissolubilmente con la consapevolezza del rischio, creando una tensione costante tra la volontà di ricostruire e l’ineluttabile incertezza del domani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli: tra memorie del sisma, sparizioni e nuovi rischi idrogeologici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Molise: rischi idrogeologici e sfide per la sicurezza del territorioIl territorio non è un palcoscenico inerte, ma un organismo vivo che oggi manifesta i segni di una fragilità ormai impossibile da ignorare.

Caso Orlandi e Skerl: nuovi indizi tra sparizioni e misteri al VeranoLa Commissione d’inchiesta che indaga sulle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha convocato Paola Chiovelli, legale dei familiari di...

Argomenti più discussi: Cinquant’anni dopo il terremoto del Friuli: il racconto della Rai Fvg; Terremoto in Friuli, memorie vive; Orcolat, il terremoto del Friuli: cinquant’anni dopo, tra storie e leggenda - Heraldo; Riccardi tra memorie e futuro: Non fu solo ricostruzione ma la rinascita di un territorio.

? 6 Maggio 1976. 50 anni dal terremoto in Friuli. Un bell'articolo su @fam_cristiana che ricorda il terremoto con le memorie dello scrittore Angelo Floramo, riportate nell'intenso libro L'estate indiana del '76, edito da @biblioerrante #AngeloFloramo #Famigli x.com

Gemona del Friuli ricorda il terremoto del 1976 tra fede, memoria e speranzaA cinquant’anni dal devastante terremoto del 1976, Gemona del Friuli si prepara a vivere una giornata intensa di memoria e partecipazione ... interris.it