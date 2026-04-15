La Commissione d’inchiesta che si occupa delle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha convocato recentemente l’avvocato dei familiari di Catherine Skerl. L’obiettivo è esaminare un possibile collegamento tra i casi, che risalgono a più di quarant’anni fa. La riunione si inserisce in un quadro di approfondimenti sui misteri legati alle sparizioni avvenute nel quartiere del Verano.

La Commissione d’inchiesta che indaga sulle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha convocato Paola Chiovelli, legale dei familiari di Catherine Skerl, per approfondire un legame che sembra riaccendere i riflettori su una vicenda risalente a oltre quarant’anni fa. L’udienza si inserisce in un momento di forte fermento procedurale, dopo la testimonianza di Marco Fassoni Accetti, il fotografo che sostiene l’esistenza di connessioni tra le tre scomparsi e i delitti avvenuti a Roma. Il caso della giovane svedese, ritrovata senza vita il 22 gennaio 1984 in una vigna di Grottaferrata dopo sei mesi dalla sparizione della cittadina vaticana, è tornato al centro dell’attenzione anche a causa di un evento traumatico avvenuto nel cimitero del Verano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Orlandi e Skerl: nuovi indizi tra sparizioni e misteri al Verano

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