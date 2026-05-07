Il 20 aprile, Sonia Bottacchiari, 49 anni, ha lasciato la sua città di residenza insieme ai due figli, di 14 e 16 anni, annunciando l’intenzione di partire per le vacanze. Da quel giorno, i telefoni di tutti e tre sono rimasti inattivi e non ci sono più tracce di loro. La famiglia si è allontanata senza lasciare indicazioni o dettagli sul proprio itinerario, e da allora non sono state più trovate prove della loro presenza in nessuna località.

Udine, 7 maggio 2026 – “Andiamo in vacanza con mamma”. Poi il silenzio. I telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni di Castell’Arquato (Piacenza), e dei due figli di 14 e 16 anni, Nihsanta e Joshua, sono muti dal lunedì 20 aprile, giorno della partenza per le ferie. L'auto di Sonia, una Chevrolet Captiva grigia con thule sul tettuccio, è stata ritrovata ieri in un parcheggio di Tarcento (Udine), in via Monte Grappa: era equipaggiata di tutto punto per il campeggio. Il padre dei ragazzi, che per primo ha dato l’allarme diffondendo anche un appello sui social, sta setacciando personalmente la zona, con l’aiuto dei soccorritori, coordinati dalla prefettura di Udine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Andiamo in vacanza con mamma”. Poi spariscono tutti. Il mistero di Sonia Bottacchiari, scomparsa in Friuli con i figli

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