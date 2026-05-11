Frida l’omaggio a Sirotti conquista il Senato | Salutare Mattarella una grande emozione
Nel corso di una cerimonia al Senato, è stato ricordato Silver Sirotti, il ferroviere di Forlì deceduto nel 1974 durante l’attentato al treno Italicus. La testimonianza è stata affidata a Frida Bitincka, una bambina di dieci anni, che ha rivolto un saluto al Presidente della Repubblica. L’evento ha suscitato emozioni tra i presenti e ha ripercorso la vicenda del ferroviere, ricordando il suo sacrificio.
La storia di Silver Sirotti, il ferroviere forlivese che perse eroicamente la vita nell’attentato al treno Italicus, nel 1974, è stata rievocata sabato mattina in Senato e lo ha fatto per bocca di Frida Bitincka, 10 anni e un piglio da fare invidia a tanti oratori navigati. "Tanti anni fa un boato improvviso spezzò la pace di un treno e da quella oscurità emerse un eroe. Viveva a Forlì e aveva solo 24 anni", ha declamato con lo sguardo fermo e la voce sicura, al centro tra i presidenti Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana (rispettivamente del Senato e della Camera): tra i presenti c’era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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