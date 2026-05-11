Frida l’omaggio a Sirotti conquista il Senato | Salutare Mattarella una grande emozione

Nel corso di una cerimonia al Senato, è stato ricordato Silver Sirotti, il ferroviere di Forlì deceduto nel 1974 durante l’attentato al treno Italicus. La testimonianza è stata affidata a Frida Bitincka, una bambina di dieci anni, che ha rivolto un saluto al Presidente della Repubblica. L’evento ha suscitato emozioni tra i presenti e ha ripercorso la vicenda del ferroviere, ricordando il suo sacrificio.

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